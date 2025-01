A Palermo in strada i primi bus elettrici, erano rimasti in deposito per mancanza di centraline IL VIDEO

Cominciano a fare strada i bus elettrici che erano rimasti fermi in deposito a Carini per la mancanza di centraline di ricarica nel deposito dell'Amat. Ieri sera in via Roccazzo sono entrati i primi 15 mezzi dei 35 già acquistati dal Comune.

Domani arriveranno due colonnine per la ricarica e da lunedì i mezzi cominceranno a circolare. Il caso dei bus nuovi ma fermi nell'area di sosta della concessionaria era stato sollevato sulle pagine del Giornale di Sicilia qualche giorno fa.

Resta ancora invece irrisolta la questione su chi, tra Comun e Amat, dovrà pagare i giorni in più di parcheggio a Carini. Intanto il piano industriale è approdato in giunta, l'approvazione è attesa in settimana.