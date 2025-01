Vandali al Centro di accoglienza Padre Nostro di Palermo, danneggiati due lampioncini

Nonostante ci siano a presidiare il luogo del martirio del Beato Giuseppe Puglisi ben 5 telecamere, i vandali sono tornati e hanno rotto due lampioni che illuminano il giardino che circonda la statua del beato.

«Ogni santo giorno un gruppo di adolescenti scorrazza sul marciapiede con bici elettriche e motorini impennando, inseguendosi, non curanti di tutte le persone adulte che li guardano - dice Maurizio Artale, presidente del Centro -. Ho più volte chiamato le forze dell'ordine, ma nulla di fatto è successo. Prima mi rispondevano che non potevano sequestrare i mezzi perché non c'erano i divieti, adesso, da più di un anno, il Comune ha fatto istallare i divieti ma nulla è cambiato. È possibile che un manipolo di adolescenti metta sotto scacco circa 70 famiglie che si affacciano sulla piazzetta? A quali famiglie di sgherri appartengono? Perché tutti li temono? Non sarebbe arrivato il tempo di identificarli e scoprire perché si sentono intoccabili ed impunibili? Questi adolescenti frequentano la scuola?»