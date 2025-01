Palermo: Rap, chiusura temporanea per il Ccr Oreto

A partire da lunedì 3 febbraio prossimo, il Centro comunale di raccolta Oreto rimarrà chiuso al pubblico per la realizzazione di lavori edili finalizzati all’adeguamento impiantistico (elettrico e di illuminazione) dell’area. Lo rende noto la Rap. Dalla prossima settimana, infatti, la Rap provvederà allo sgombero da mezzi e attrezzature presenti nel sito e permettere così all’impresa aggiudicatrice dei lavori di avviare le attività in sicurezza.

La chiusura della struttura sarà di circa tre mesi e sarà cura dell’Azienda informare la cittadinanza sulla successiva riapertura al pubblico tramite i media e il sito istituzionale. I cittadini potranno, comunque, in alternativa, utilizzare gli altri Centri Comunali di Raccolta presenti in città, per i quali restano invariati gli orari e le modalità di accesso.