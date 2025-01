Operazione antimafia a Palermo, gli indagati e i beni del valore di 10milioni sequestrati

Ecco i nomi degli indagati nell’operazione antimafia a Palermo. In carcere sono finiti i palermitani Girolamo Buscemi, 72 anni, Agostino Sansone; 76 anni, Franco Bonura; 82 anni, Eugenio Avellino; 58 anni, Gaetano Manlio Porretto; 69 anni, Dario Avellino; 29 anni, Giacomo Avellino; 63 anni, Giovanni Buscemi; 66 anni, Giuseppe Costa, 60 anni, Alessandro Costa; 40 anni, Giuseppe Sansone; 76 anni, Giusto Catania 42 anni, Domenico Salerno; 52 anni, Gaspare Penna 55 anni, Angelo Rosario Parisi, 69 anni, Roberto Sansone; 41 anni, e il romano Mauro Pace, 75 anni. Ai domiciliari Antonino Buscemi, 71 anni, Michele Spataro 70 anni.

Il Gip Antonella Consiglio, con la stessa ordinanza, ha disposto il sequestro di sei società e un parcheggio per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Nell’elenco risultano: la Golden Blu costruzioni srl, la Società cooperativa Futura, la Florens srl, la Ad Astra srl, la Vb Immobiliare srl e la Ac Milano srl (quest’ultima gestiva il Notr3 club di via Pasquale Calvi). La società di parcheggio in via Alia.