Il recruiting day di Gnv, a Palermo hanno partecipato 200 persone

Sono circa 200 le persone che hanno partecipato oggi, a Palermo, alla prima delle tre giornate siciliane di recruiting organizzate dalla Regione in collaborazione con la compagnia di navigazione Gnv e Sviluppo lavoro Italia. Questa mattina i candidati, dopo l’esame dei curricula da parte del Centro per l’impiego, si sono presentati nella sede di via Praga per i colloqui. Dopo quelli nel capoluogo, gli altri incontri si svolgeranno a Catania e Trapani.

In totale saranno 580 le persone chiamate per sostenere le selezioni. «Questi appuntamenti - dice l’assessore al Lavoro e alle politiche sociali, Nuccia Albano - rappresentano importanti occasioni di incontro tra aziende e candidati.

Vogliamo continuare a intensificare i recruiting day organizzati dai Centri per l’impiego perché si stanno rivelando una buona occasione per rafforzare il sistema dell’incrocio tra domanda e offerta, dando ai nostri cittadini la possibilità di presentarsi direttamente alle aziende, di partecipare a colloqui e di scoprire le opportunità professionali del nostro territorio».