Palermo, scoperta e sequestrata una discoteca abusiva

La polizia municipale di Palermo, in collaborazione con i carabinieri, è intervenuta su esposto dei residenti in via Dell'Orologio, dove ha sequestrato una discoteca abusiva. I due gestori del locale sono stati denunciati e sono state elevate multe per quasi 3 mila euro.

Al momento del controllo ispettivo, all'interno del locale veniva riprodotta musica a volume elevato e gli agenti hanno faticato non poco per entrare ed eseguire i rituali controlli giuridico/amministrativi, vista la ressa di avventori all’esterno, all’ingresso e dentro al locale.

A fronte della semplice attività di bar/ristorante, così come rappresentato dalla Scua in possesso dei gestori, veniva esercitata unicamente l’attività di discoteca, priva di qualsiasi autorizzazione o licenza del questore, del necessario certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, di idonea documentazione relativa alla prevenzione incendi e del nulla osta della Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali della Regione Siciliana. La serata danzante in corso al momento del controllo, inoltre, era stata ampiamente pubblicizzata sui social.