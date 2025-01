Incendio nel carcere Malaspina di Palermo

Un incendio è divampato nella notte tra domenica e lunedì (26 e 27 gennaio) nel carcere Malaspina di Palermo. Le fiamme sono partite nell’istituto di pena e sono state spente dagli agenti della polizia penitenziaria. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno accertato che le fiamme sono state spente e non c’erano focolai. Sono in corso indagini per accertare le cause del rogo.

«La situazione è sempre molto difficile all’interno del carcere Malaspina - dice Gioacchino Veneziano della Uilpa - Mancano gli agenti per garantire i servizi. Gli agenti penitenziari oltre al carcere si occupano anche del centro di prima accoglienza e dopo il decreto Caivano gli ingressi dei minori nella struttura sono raddoppiati».