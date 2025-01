Parcheggiatore abusivo multato a Palermo, controlli della polizia nel centro della città

Un parcheggiatore abusivo è stato multato dopo essere stato sorpreso a Palermo. E’ uno degli interventi dei controlli disposti dalla questura nel corso del fine settimana nel centro del capoluogo. L’attività, svolta su un vasto quadrante frequentato da giovani, ha interessato la Vucciria, Piazza Caracciolo, piazza Sant’Anna, via Isidoro La Lumia, via Daita, via Gallo, piazza Magione, via Cagliari, via Roma, via Gorizia, via Garibaldi, piazza Rivoluzione, via Lattarini e Discesa dei Giudici.

Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, ognuno per i settori di competenza, hanno garantito una significativa presenza su questa ampia porzione di centro città. Complessivamente, sono state identificate 544 persone, nonché controllati 61 veicoli e contestate 7 violazioni al codice della strada.