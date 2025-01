Palermo, aveva mezzo chilo di cocaina e hashish in casa: arrestato un giovane

La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 21 anni, A.G., accusato di spaccio di droga nel quartiere Villa Tasca, a Palermo. Gli agenti hanno notato che il giovane scendeva in strada e consegnava qualcosa ad altri ragazzi che arrivavano a bordo di scooter e andavano via dopo pochi secondi. In casa del pusher sono stati trovati 250 grammi di cocaina purissima e 250 grammi di hashish, nonché diverso materiale per il confezionamento delle dosi, per il taglio della cocaina e un bilancino di precisione. Il gip ha convalidato l'arresto. La droga avrebbe fruttato 18 mila euro.