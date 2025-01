L'inchiesta sulla Fiera del Mediterraneo a Palermo: si allarga a pizzo, droga e ambienti mafiosi

Nella missiva vengono descritti nel dettaglio i presunti illeciti commessi da due persone con precedenti per mafia che, per anni, avrebbero avuto libero accesso ai viali della Fiera. L'attenzione si sarebbe concentrata su due soggetti che, pur non essendo dipendenti comunali, avrebbero gestito chiavi e ingressi senza alcuna autorizzazione. Dopo l’esposto, presentato alla Procura, si erano verificati ripetuti episodi di intimidazione ai danni dell'assessore che più volte aveva segnalato anomalie nel corso delle sue ispezioni.

Un vero e proprio pizzo che, però, non avrebbe messo al riparo gli espositori dai furti perpetrati alle loro spalle: oltre alla merce, infatti, sarebbero sparite pure sedie, tavoli, stampanti e computer. Ma il duo avrebbe lucrato anche sui ragazzi assoldati dagli organizzatori per la sicurezza: il compenso pattuito di 70 euro sarebbe stato decurtato di 20 euro che sarebbero finiti direttamente nelle tasche dei due abusivi.

E poi c’è il capitolo ancora più delicato della droga. In base a quanto raccontato dall’informatore, i due avrebbero smerciato marijuana ricevendo gli acquirenti in Fiera. Ed in effetti, durante un blitz nei magazzini dell’ente, erano stati trovati materiali sospetti, tra cui documentazione che potrebbe far luce su una rete di affari illeciti e un bilancino di precisione, ipoteticamente utilizzato per confezionare dosi di stupefacenti.