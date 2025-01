Palermo, è morto il pasticciere Roberto Pennino, aveva 39 anni

Si è spento improvvisamente lo chef pasticciere Roberto Pennino: volto noto della gastronomia nazionale e internazionale, è morto per un infarto all'età di 39 anni. Pennino era molto apprezzato e conosciuto per il suo grande talento. Era uno dei titolari di Lab41, laboratorio di produzione, organizzazione eventi e scuola di pasticceria e cake design. La carriera di Pennino è costellata di numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Sui social si sono scatenati i commenti dei tantissimi amici e colleghi, che lo hanno apprezzato per le sue qualità professionali e personali: «Ho avuto la fortuna di lavorare con te - scrive Francesco - e condividere tanti successi insieme! Eri un grande padre e un grande lavoratore, un grande marito e una persona seria e professionale nel suo lavoro. Mi hai spezzato il cuore». «Roberto non rea solo un maestro pasticciere di straordinario talento - scrive Salvatore - ma anche un esempio di innovazione e crescita personale. La sua passione e la capacità di trasformare la tradizione in opere uniche hanno arricchito il mondo della pasticceria».