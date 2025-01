Esplosione a Catania, in due in codice rosso

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cannizzaro da ieri sera ha gestito i diversi feriti dell’esplosione di via Galermo, a Catania. Due sono stati trattati in codice rosso: Un 66enne, che ha riportato ustioni sul 10% del corpo, avendo tuttavia problematiche respiratorie pregresse, è stato ricoverato nella Terapia Intensiva del Centro Grandi Ustioni, dove potrà essere opportunamente seguito sia per le medicazioni delle ferite e sia sotto il profilo respiratorio; ed un 63enne che è ancora al Trauma Center, si tratta dell’uomo estratto dopo il crollo che gli ha provocato contusioni e ferite, mentre le ustioni sono superficiali e non destano preoccupazioni, tanto che le condizioni non sono tali al momento da richiedere un ricovero. Sono stati inoltre dimessi altri tre pazienti, tra cui una donna, una operatrice del 118, che è stata investita dall’onda d’urto mentre era su un mezzo in prossimità della deflagrazione e che ha accusato problemi all’udito da valutare a cura di specialisti. Altri due feriti hanno fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso per lievi conseguenze e sono stati dimessi dopo le cure.