C’è una fuga di gas a Palermo in via del Pellicano nel quartiere Bonagia. Sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici per trovare il guasto.

Gli operatori di Amg energia sono già intervenuti dopo la chiamata dei vigili del fuoco.

Sono già state fatte verifiche e prime riparazioni su una tubazione. La situazione è sotto controllo. Per domani mattina è in programma intervento per la sostituzione di un tratto di tubazione.