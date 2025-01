Amap Palermo, video e sfottò: nei guai una ditta esterna

«Tanto se si lavora per l’acquedotto non si fa nulla». Uno scherzo dal retrogusto amaro quello circolato per alcune ore sul web e rimbalzato su Tik tok e Instagram. Protagonisti alcuni operai di una ditta esterna che l’Amap aveva individuato con gara pubblica per la sostituzione massiva dei contatori utenza nelle Sottoreti 3 e 4, lavori finanziati con le somme Pon Infrastrutture 2014-2020.

Nel video vengono ripresi alcuni operai intenti a montare i contatori: in quel momento inizia a piovere e parte lo scherzo: «Ah inizia a piovere - si sente - allora dobbiamo fermarci, tanto se si lavora per l’acquedotto...». Parole che non sono piaciute ad Amap, che dopo aver intercettato il video sui social ha subito richiamato all’ordine la ditta come ha spiegato la stessa azienda in una nota.

«Avendo constatato l'esistenza sui social network di video diffusi da operatori della suddetta società - si legge - la cui condotta è lesiva dell'immagine societaria, nel richiamare tempestivamente la stessa ditta al suo dovere contrattuale circa il mantenimento in cantiere di un contegno decoroso ed irreprensibile delle sue maestranze, ha richiesto l'adozione di opportuni provvedimenti affinché detti episodi non abbiano più a ripetersi».