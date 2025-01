A Palermo i bambini a scuola senza gasolio per i riscaldamenti ballano per sentire meno freddo

A parlare dei diritti negati dei bambini è il consigliere comunale Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo in Consiglio. «In questi giorni sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici a cui si stanno dando risposte nel minor tempo possibile - dice Chinnici -. Le alunne e gli alunni hanno diritto a frequentare aule accoglienti e riscaldate: siamo al lavoro, con l’amministrazione comunale e gli uffici dell’assessore Aristide Tamajo, per risolvere i problemi degli impianti e, tramite le maestranze Amg, riattivare i riscaldamenti lì dove si sono verificati dei problemi».

Ma le altre classi continuano a essere gelide e i bambini delle scuole di infanzia e primaria sono costretti a tenere addosso cappotti, cappelli di lana e sciarpe per non buscarsi febbre o raffreddori. Quando tornano a casa raccontano ai genitori di avere messo sulle gambe le coperte che la mattina avevano portato a scuola e le maestre per farli riscaldare li fanno ballare.

Continua a fare freddo e molte scuole sono ancora al gelo. Soffrono i bambini e coloro che vi lavorano, docenti e insegnanti. Al plesso dell’istituto Principessa Elena di Napoli di via Ustica è arrivato un pinguino, un climatizzatore mobile, ma solo nella classe del bambino con disabilità che rischiava di non poter più frequentare.

La giunta comunale la scorsa settimana ha approvato una delibera con la quale ha prelevato dal fondo di riserva 25 mila euro per l’acquisto del gasolio. I riscaldamenti, così, si potranno riaccendere al plesso Claudio Domino dell’istituto comprensivo Florio-San Lorenzo, al plesso Fermi dell’istituto comprensivo Verdi e al plesso Quasimodo di largo Lionti dell’istituto Maredolce. Sono questi i primi interventi in programma. Dovranno attendere, invece, ancora l’elementare Emanuela Loi dell’istituto Tomasi di Lampedusa-Boccadifalco e la scuola di via Dogali a Passo di Rigano. Alla direzione didattica Gabelli in via Eugenio L’Emiro si è registrato un problema ai motori e una parte dell’edificio non è climatizzato.

Al plesso Nazario Sauro dell’istituto De Amicis-Leonardo da Vinci, alla Noce, sono necessari lavori di manutenzione straordinaria alle pompe di calore. Guasto da riparare anche nella caldaia del plesso Michele Amari, dell’istituto Rita Borsellino, in via Gian Filippo Ingrassia. A raccogliere le segnalazioni, oltre al Giornale di Sicilia, è anche Fabio Cirino, segretario Flc Cgil: «Occorrerebbe programmare gli interventi di manutenzione in estate - dice il sindacalista - così da essere pronti quando arriva la stagione invernale».