Il blitz fra Palermo e Trapani, i traffici del boss: gestiva sigarette e migranti

Nonostante la misura cautelare emessa nei suoi confronti, Monji «Mongi» Ltaief (nella foto) è latitante. Nato in Tunisia nel 1972, oggi 53 anni, è un personaggio noto alle forze dell’ordine italiane e internazionali e figura centrale dell’operazione Smoke Trail, messa a segno nei giorni scorsi dalla guardia di finanza che ha arrestato 16 persone smantellando così un’organizzazione criminale dedita al traffico di sigarette.

Ltaief non è nuovo a traffici illeciti: nel suo passato ben nove precedenti che vanno dal porto d’armi, al contrabbando di tabacchi e all’associazione per delinquere finalizzata all'ingresso illegale in Italia di stranieri, passando anche per sospette connessioni con ambienti estremisti non del tutto accertati.

Nel gennaio 2023, come scrive il Gip Claudia Rosini nella sua ordinanza, «si è già dato alla fuga» rifugiandosi in Tunisia e sottraendosi così all'esecuzione di una condanna precedente. Le intercettazioni telefoniche hanno rivelato che Ltaief era consapevole del mandato di cattura emesso nei suoi confronti e della gravità delle accuse, tanto da dichiarare di non poter rientrare in Italia per evitare l'arresto.