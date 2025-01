I trafficanti di sigarette, dall’Est Europa arrivate 50 tonnellate di tabacchi illegali

Il contrabbando di sigarette dall’Europa dell’Est verso la Sicilia, il secondo filone d’indagine dopo quello tunisino, ha rappresentato una delle più redditizie e articolate operazioni criminali mai documentate negli ultimi anni. Al centro di questa rete illecita, i nomi di Antonino Li Causi, 56 anni, capo indiscusso della filiera orientale, e Mongi Ltaief, 53 anni, promotore del traffico dal Nord Africa.

Con loro sono stati arrestati altre 14 persone, tra cui Gaetano Li Causi, figlio di Antonino, Giovanna Quartararo, Gaetano Catalano, e i campani Rosario Cozzolino, Gennaro Imperato e Salvatore Gremito, intermediari chiave per le forniture provenienti da paesi come Bulgaria, Romania, Slovenia, Albania e Montenegro. Le sigarette venivano acquistate a basso costo nei paesi dell’Est Europa e trasportate attraverso autoarticolati e furgoni, utilizzando percorsi studiati per evitare i controlli delle forze dell’ordine.

Ogni carico era pianificato con precisione: i mezzi, intestati a prestanome locali, erano dotati di compartimenti nascosti per occultare la merce e, una volta giunte in Sicilia, le sigarette venivano immagazzinate in depositi strategici in città e in provincia di Trapani. Tra il 2022 e il 2023, i carichi documentati dalal guardia di finanza sono stati molteplici.