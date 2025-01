Sanità: quest'anno almeno 20 casi gravi di aggressioni agli operatori del 118

Nel 2024 ci sono stati 20 casi gravi di aggressione ai soccorritori del Seus 118, «con un aumento, dall’estate ad oggi rispetto ai primi mesi dello scorso anno e dell’intero anno precedente, esponenziale». Ad affermarlo il presidente del 118 in Sicilia Riccardo Castro ospite su Rei Tv di «L'Intervista». «C'è un degrado civico importante che pone a seri rischi questi sanitari - ha aggiunto - che fanno trasporti emergenziali extraospedalieri. Venti sono le aggressioni denunciate ma ci sono anche numerose situazioni, aggressioni verbali o ai mezzi, che non vengono rilevate. Come Seus - ha puntualizzato - ci siamo attivati come contro questo fenomeno e abbiamo iniziato a proporre una serie di iniziative, partendo dalla sensibilizzazione nelle scuole, in collaborazione con l’assessorato regionale alla Salute e tutte le prefetture siciliane». Inoltre con la prefettura di Palermo, ha spiegato, si è «in una fase di studio avanzata per quanto riguarda le body cam e il panic button che consenta in caso di aggressione di contattare immediatamente le sale operative delle forze di polizia. Nel contempo - ha concluso - ci siamo costituiti parte civile nei procedimenti penali contro gli aggressori e abbiamo garantito l’assistenza legale e il supporto psicologico ai nostri ragazzi aggrediti».