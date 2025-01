Palermo, spaccio al dettaglio e all'ingrosso a Brancaccio: arrestato un uomo di 47 anni

I poliziotti della Squadra investigativa del commissariato di Brancaccio hanno proceduto ad effettuare l’arresto, in flagranza di reato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, di un 47enne. E’ stato trovato in possesso, anche grazie al fiuto di King, di 2,6 chili di hashish, suddivisi in 25 panetti del peso di 100 grammi ciascuno e in 21 dosi, per un totale di 109 grammi, nonchè 15 di marijuana, per un totale di 40 grammi, pronte per la vendita, oltre a diverso materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi (bilancino elettronico, bustine di plastica e adesivi da apporre sui panetti di hashish), nonchè della somma di denaro di 900 euro. Lo spaccio si svolgeva in un tratto del viale Placido Rizzotto, nel quartiere Bonagia. L’arrestato si occuopava dello «spaccio al minuto», ma anche di rifornire altri piccoli spacciatori di panetti di hashish, per la successiva vendita da effettuarsi presso altre non individuate piazze di spaccio.