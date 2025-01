Il premio America Giovani a un talento di Castellana

Un altro successo nel mondo universitario sulle Madonie. Dopo il riconoscimento di Giusi Ippolito, di Castellana Sicula, nel 2023, selezionata dalla Fondazione Italia-Usa, tramite la banca dati delle università italiane assieme a Ilaria Macaluso di Petralia Sottana, un’altra giovane castellanese, Giulia Ventimiglia, ha ricevuto martedì a Roma, il premio della Fondazione Italia-Usa America Giovani per il talento universitario. Giulia Ventimiglia (nella foto) ha conseguito la laurea all’Università di Padova frequentando il corso in Diritto e tecnologia del Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario con una tesi molto interessante sull’utilizzo della blockchain nella pubblica amministrazione, in particolare come mezzo di controllo del finanziamento delle strutture ospedaliere. «Credo che esista un potenziale innovatore in ogni giovane: - ha detto - ho avuto la fortuna di essermi trovata nel posto giusto, con i sostenitori giusti ed è grazie a questi punti di riferimento che non ho lasciato che le mie idee incontrassero il timore di non essere apprezzate».