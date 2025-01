Alla scoperta di Morricone: due date a Palermo e Catania

Uno spettacolo unico nel suo genere, elegante e raffinato: questo e tanto altro si prepara ad essere Alla scoperta di Morricone, lo spettacolo di Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno che sarà a Catania al Teatro Metropolitan domani, venerdì 17 gennaio, e a Palermo, al Teatro Golden, sabato 18 gennaio. Gli eventi inizieranno entrambi alle 21,00. Il tributo unico alle musiche del grande compositore italiano si arricchisce di nuove pagine, in gran parte, meno conosciute, nello sconfinato repertorio del Maestro Morricone per dar vita al nuovo spettacolo Alla scoperta di Morricone. Le due date sono organizzate da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Andrea Randazzo per Agave Spettacoli. A Catania, sarà il pianista e compositore di musica neoclassica di origini etnee, Domenico Quaceci ad aprire il concerto. Diplomato con lode presso l’Istituto Musicale "V. Bellini" di Catania, Quaceci ha intrapreso un percorso artistico che unisce tradizione e innovazione. Ha pubblicato due album acclamati dalla critica: Like an Ocean (2021), un’opera intima di pianoforte solo, e Ascendant (2023), che esplora la nostalgia attraverso un linguaggio sonoro ricco di elementi neoclassici e contemporanei. Attualmente è impegnato nel progetto Night Tales, una raccolta di brani di solo felt piano, previsti per il 2025.