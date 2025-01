Vento e pioggia a Palermo, alberi pericolanti e cartelloni pubblicitari a rischio crollo

Danni e disagi sono stati provocati dalla pioggia che negli ultimi giorni caratterizza il tempo a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi nel capoluogo e in provincia. Alberi pericolanti sono stati messi in sicurezza nella zona di Partanna Mondello, altri nella zona di San Martino delle Scale e uno a Campofelice di Roccella.

Diversi i cartelloni pubblicitari a rischio crollo anche in via Pitrè e lungo la circonvallazione, in direzione dell’autostrada Palermo-Catania. Interventi anche a Termini Imerese, Borgetto e Partinico, dove alcuni pali della luce rischiavano di finire sull’asfalto.

I pompieri sono intervenuti anche nella zona del porto di Palermo in via dell’Arsenale per la caduta di alcuni calcinacci che si sono staccati da una palazzina. Anche in questo caso la zona è stata messa in sicurezza.

La Protezione civile comunale ha eseguito i rilievi nella zona di Monte Cuccio dove ieri un masso è caduto danneggiando un magazzino in via Capaci nel quartiere Borgo Nuovo. I tecnici hanno presentato una relazione al servizio dissesto idrogeologico della Regione Siciliana.