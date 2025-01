Permesso di soggiorno, a Palermo protesta dei migranti per i tempi di rilascio

Circa 250 persone stanno manifestando davanti piazza del Parlamento a Palermo, per manifestare contro i provvedimenti del governo che a detta loro «ostacolano il rilascio del permesso di soggiorno».

La manifestazione che si snoderà in un corteo che raggiungerà la sede della prefettura, in via Cavour, è organizzata a livello regionale dal movimento Right 2 Be, composto da immigrati stranieri che sono giunti a Palermo, per prendervi parte, da diverse zone della Sicilia.

«Da Agrigento a Catania, Ragusa, Partinico - spiega Ibrahin Demme, componente del movimento Right 2 Be - abbiamo deciso di scendere in piazza perché ci sono nostri fratelli e sorelle che hanno grossi problemi legali, pur vivendo in Sicilia da diversi anni».

Il movimento che nei propri striscioni scrive «casa, lavoro, documenti per tutti» chiede un incontro con il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, affinché si faccia portavoce con il ministero di alcuni punti che, a detta dei manifestanti, sono assai importanti per il loro futuro.