Torino, la confessione di Sara dopo la condanna per la bici giù dai Murazzi: «Gesto inspiegabile, chiedo scusa a Mauro Glorioso»

«È stato un gesto inspiegabile. Non ci sono spiegazioni ancora ad oggi, soprattutto da parte di chi l'ha fatto. Chiedo scusa umanamente, nonostante io non l’abbia mai toccata la bicicletta. E pensare che un ragazzo non potrà mai più riprendere in mano la sua vita, questo è inaccettabile».

Lo ha detto su Italia 1 a Le Iene, per la prima volta in televisione, Sara, la ventenne condannata a 16 anni per il lancio della bici ai Murazzi di Torino, che ha causato lesioni irreversibili allo studente palermitano Mauro Glorioso, obbligato a vivere su una sedia a rotelle. Le viene chiesto: «Tu quanti anni avrai quando sarà finito tutto questo?». Sara risponde «36». Alla domanda su come immagina la sua vita a quell'età, la ragazza risponde: «Sicuramente non ne avrò mai più 20. Non me lo immagino».

Pochi giorni fa le è stata comunicata la condanna a 16 anni. «Quando mi hanno detto che erano 16 anni, sono svenuta. Il PM ne aveva chiesti 12, pensavo mi dessero meno. Non sono pene eque. Come fai a non distinguere chi l’ha fatto e chi no?». La ragazza ripercorre la tragica notte: «Ci siamo incontrati qua sotto, nel quartiere di casa mia. Eravamo io, il mio ex fidanzato, il suo amico, la ragazza di questo amico e un altro ragazzo più piccolo del gruppo. Sabato sera siamo andati in centro, perché c'è la movida di Torino. Ad un certo punto i tre ragazzi erano molto più avanti di noi (di lei e della sua amica, ndr)».