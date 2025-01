Palermo, il prof di musica e gli abusi choc: «Ha rovinato la mia bambina»

«Era sempre nervosa, non dormiva più. Poi, un pomeriggio, mi è crollata tra le braccia. Piangeva, mi chiedeva aiuto. Mamma, il professore mi tocca, mi ha detto. Mi ha raccontato tutto, le mani infilate sotto la maglietta e sul fondoschiena, la paura di parlare perché lui le aveva detto che se non andava alle lezioni sarebbe stata bocciata. Io non sapevo come aiutarla. E ancora oggi non so come dimenticare».

Con la voce spezzata dalle lacrime, mamma Francesca (è un nome di fantasia per tutelare la minore, ndr), ha rivelato il dramma vissuto dalla figlia, una bambina di undici anni, che ha accusato il suo insegnante di pianoforte di molestie sessuali che sarebbero avvenute anche nell’aula di musica di un Istituto comprensivo cittadino. Una denuncia che, accompagnata dall’avvocato Vanila Amoroso, ha voluto fare in prima persona al nostro giornale e in una coraggiosa intervista che andrà in onda oggi durante il telegiornale di Tgs.