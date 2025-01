Palermo, Amat: mezzi guasti e officina sguarnita, gara esterna da 1,6 milioni

Il concorso dei meccanici dell’officina resta in stallo. Ma ogni giorno i mezzi dell’Amat accusano malori e acciacchi che li costringono a restare parcheggiati in deposito. Risultato: su 180 autobus in dotazione, almeno 30 in media disertano le tratte segnate dai turni quotidiani. Venerdì in circolazione ce ne erano 149, il giorno prima 147 e 152 invece mercoledì. La media di mezzi off limits ha costretto quindi l’azienda a indire gare esterne per affidare la riparazione e la manutenzione di 71 vetture.

Il compito è stato diviso in due lotti: l’affidamento del servizio per 33 vale 1, 6 milioni di euro in due anni.

Un servizio completo di Connie Transirico sull'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi