Dionisi: «La squadra sembra diversa, pensiamo al presente non al passato»

Compattezza e lucidità per dare un senso alla stagione dopo il momento più difficile dell’era City Football Group a Palermo: Dionisi traccia la strada per lasciarsi alle spalle una prima metà di campionato da incubo, puntando sulle motivazioni dei suoi ragazzi contro un Modena che comunque venderà cara la pelle. Il tecnico è sopravvissuto alla tempesta societaria che ha portato alla separazione con De Sanctis e Migliaccio, ma ora dovrà guidare i rosa alla miglior classifica possibile. «Mi sento in discussione ogni giorno – racconta – la proprietà sa che non stiamo ottenendo i risultati sperati ma, anche attraverso la visita di Soriano, sta provando a trasmettere fiducia e serenità: sicuramente è insolito che venga confermato l’allenatore e non il direttore sportivo, ma avranno visto che dietro a risultati non positivi c’è sempre una squadra che ci crede. Su tutto quello che è successo tra la precedente direzione sportiva e i giocatori preferirei non parlarne, posso dire però che ora la squadra mi sembra più compatta di prima».