Piove ma non basta, nel Palermitano l'acqua basta fino a marzo

«La situazione sul fronte dell’emergenza idrica nel Palermitano resta drammatica». Bastano poche parole per fare dimenticare la tregua idrica natalizia. Sono quelle pronunciate l’amministratore unico dell’Amap Giovanni Sciortino ai consiglieri comunali durante un’audizione in quarta commissione, guidata da Salvo Imperiale. Il verbale della seduta è stato diffuso ieri mattina.

Si leggono analisi preoccupate in base alle quali nonostante le recenti precipitazioni ancora non si è raggiunto un livello ottimale di normalizzazione degli invasi. La situazione resta comunque preoccupante anche perché le riserve potranno bastare - così come sono - sino a marzo. L’Amap conferma le turnazioni e il razionamento dell'acqua e lancia un appello ai cittadini: «Non fate sprechi».

