Palermo, non era defunta: l’Inps le ridà la pensione

«Abbiamo già contattato la signora Valentina Paladino: il ripristino della sua pensione avverrà a breve». Dall’Inps arriva la rassicurazione che la pratica della donna ritenuta erroneamente deceduta dai sistemi online dell’ente per un fatale errore del medico dell’Asp, che nei giorni successivi alla morte della madre della signora Paladino, avvenuta il 10 dicembre, aveva trasmesso all’Inps i dati di quest’ultima e non della defunta madre, è stata presa in carico e già oggi le sarà versato quanto dovuto e ripristinato il suo profilo. La storia era stata raccontata dal Giornale di Sicilia, dopo la segnalazione della donna, incredula per ciò che fosse accaduto.

L’Inps, dal suo canto, ha voluto sottolineare ancora una volta, come già spiegato precedentemente, che l’errore è da imputare esclusivamente al medico certificatone dell’azienda sanitaria provinciale «che così come confermato dalla nostra direzione centrale - si legge in una nota - ha erroneamente comunicato il decesso, sbagliato, della signora Valentina al posto di quello, corretto, della madre. La circostanza è peraltro ben nota all’interessata, la quale ha, infatti, inviato, una richiesta di ripristino della pensione, motivandola proprio con l’invio all’Istituto di una informazione sbagliata».