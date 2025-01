Palermo, il prefetto Massimo Mariani: «Niente di più devastante per la mafia di un cittadino con la schiena dritta»

«Non c'è nulla di più normale del rivendicare un principio di pari opportunità come lo è la libertà d’impresa, ossia la possibilità di poter lavorare e investire nella normalità e nel normale tessuto economico. Ciò che è normale viene definito rivoluzionario. Questo è un mondo al contrario». Così il prefetto di Palermo, Massimo Mariani, parlando nel corso nel corso di un incontro di Sos Impresa organizzato alla Camera di commercio di Palermo, per proporre la prima giornata nazionale antiracket, come occasione annuale per fare il punto sulla lotta al racket.

«Non c'è nulla di più devastante per l’organizzazione mafiosa di un cittadino con la schiena dritta - prosegue - combattere le estorsioni vuol dire riaffermare dei diritti di libertà, di cui Libero Grassi volle avvalersi attraverso la stampa. E’ nostro compito tenere ben presente che abbiamo fatto tanti passi avanti, gli uomini e le donne delle forze dell’ordine e della magistratura hanno fatto e continuano a fare un lavoro pazzesco, per la crescita di questo paese non serve un passo avanti di rivoluzione ma basta l’applicazione dei principi di libertà che sono nella nostra Costituzione», conclude Mariani.