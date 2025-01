Palermo, Amat: si va verso il quinto sciopero

«Il 2025 è iniziato da quasi due settimane e tutto tace ancora dall’Amat. Il presidente Mistretta ha più volte annunciato la definizione del piano industriale dell’azienda e la sua trasmissione al controllo analogo del Comune di Palermo. Ma ogni volta che sembra giungere il momento decisivo, tutto si ferma nuovamente. Il piano industriale, più volte promesso come strumento essenziale per il rilancio dell’azienda, continua a rimanere bloccato».

Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas e Orsa Tpl tornano a manifestare il loro malumore in una nota unitaria. Al primo punto c'è la questione del piano industriale ancora fermo. «Nonostante l’Amat abbia speso, negli ultimi quattro anni, circa 100 mila euro per la sua elaborazione e revisione, il documento non è ancora pronto - aggiungono i sindacati - Sembra, da quanto trapela, che anche la versione attuale necessiti di ulteriori modifiche. Questo ritardo perpetuo è ormai divenuto emblematico di una gestione che, al momento, appare incapace di affrontare le sfide fondamentali per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico della città».