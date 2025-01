Palermo, il ricordo di Piersanti Mattarella simbolo di legalità: 45 anni dopo la verità è più vicina

Sono trascorsi 45 anni da quella mattina dell’Epifania in via della Libertà, a Palermo. Piersanti Mattarella, alla guida della propria Fiat 132, stava per recarsi a messa insieme alla moglie Irma Chiazzese, al suo fianco, alla suocera Franca e alla figlia Maria, sedute sul sedile posteriore. Un sicario si avvicinò all’automobile e uccise il presidente della Regione con colpi di rivoltella calibro 38 attraverso il finestrino, che venne frantumato. Per ricordare quella tragica giornata si è svolta stamattina nel capoluogo la commemorazione dello statista che sosteneva che «la Sicilia doveva mostrarsi con le carte in regola».

La cerimonia in via Libertà è stata celebrata davanti alla lapide sul luogo del delitto. Presenti alla deposizione della corona d’alloro, il figlio Bernardo e i nipoti dell’ex presidente della Regione, il prefetto di Palermo Massimo Mariani, l’assessore regionale Francesco Paolo Scarpinato, il vicesindaco Giampiero Cannella, il presidente della commissione antimafia dell’Ars Antonello Cracolici, i magistrati Lia Sava procuratrice generale presso la corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca presidente della Corte d’appello, Claudia Caramanna procuratrice per i minorenni, Mario Fragale segretario generale della Città Metropolitana e l’ex sindaco del capoluogo siciliano, Leoluca Orlando che con Mattarella ha fatto i suoi primi passi in politica. Presenti rappresentanti delle forze dell’ordine. Non c'era il Capo dello Stato e non è una novità la sua assenza.