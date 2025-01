L'omicidio di Piersanti Mattarella, i killer hanno un nome: indagati Madonia e Lucchese

I due sicari sono già detenuti all’ergastolo: hanno commesso decine di delitti per conto di Cosa Nostra tra cui la strage di via Isidoro Carini in cui vennero uccisi il generale Carlo, la moglie Emmanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo