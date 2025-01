L'omicidio di Piersanti Mattarella, 45 anni dopo aperti nuovi scenari

Quarantacinque anni fa veniva ucciso dalla mafia Piersanti Mattarella, il presidente della Regione dalle «carte in regola. A lui l’omaggio stamane a Palermo e nella natia Castellammare delGolfo. Una corona di fiori nel luogo dell’agguato, accanto all’abitazione di via Libertà, nel capoluogo siciliano, alla presenza di familiari e delle autorità. Omaggio anche a Castellammare del Golfo dove Piersanti Mattarella è nato il 24 maggio del 1935; alle 11 corteo che, dall’ingresso del cimitero, raggiunge la chiesetta per deporre una corona d’alloro sulla tomba. Omicidio politico lo fu certamente, politico e anche mafioso. Ma di matrice mafiosa, non di terrorismo politico.

Il nuovo capitolo dell'inchiesta

Quarantacinque anni dopo il delitto del 6 gennaio del 1980, si scrive l’ennesimo capitolo che fa ripartire l’indagine quasi da zero, per quel che riguarda le responsabilità nell’esecuzione materiale: i killer, secondo la procura di Palermo, che li ha iscritti nel registro degli indagati, furono due uomini di Cosa nostra, Antonino Madonia (Nino) e Giuseppe Lucchese, detto il Lucchiseddu. Assassini fidati, rampolli di famiglie di mafia come Nino Madonia, figlio di Francesco, boss di Resuttana morto in cattività e fratello di altri due - come lui - ergastolani, Giuseppe «Peppuccio» Madonia, che assassinò fra gli altri il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, e Salvino Madonia, che tra le sue vittime ebbe anche Libero Grassi. L’altro, il Lucchiseddu, di Brancaccio, è fratello di un altro boss, Antonino, ed è sepolto pure lui dagli ergastoli. A uccidere il presidente della Regione siciliana, fratello dell’attuale presidente della Repubblica, sarebbero stati loro due: lo dicono da sempre alcuni pentiti, che già nel passato avevano puntato il dito contro il figlio del capomafia «competente per territorio» su via Libertà, luogo in cui Piersanti Mattarella venne assassinato; lo dice la sua somiglianza con il terrorista nero Giusva Fioravanti, che fu processato e assolto dall’omicidio (così come Gilberto Cavallini, anche lui dei Nar). Lo dice anche una foto tratta dagli archivi del Giornale di Sicilia e ritrovata nei mesi scorsi dalla Dia, l’inquadratura di un’auto ripresa sul luogo del delitto e i cui occupanti sarebbero riconducibili al clan di Resuttana: una presenza inquietante, diretta a capire, come spesso avveniva, a seguire le fasi successive all’attentato eccellente.