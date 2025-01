L'escursionista palermitano morto, il difficile recupero della salma tra neve e ghiaccio

Una gita come tante per amore della montagna che è stata fatale per Daniele Scarpaci, il sessantenne palermitano morto durante un'escursione conclusasi in maniera tragica. Dalle prime informazioni pare che Scarpaci fosse un esperto di camminate in alta quota, anche in sentieri non convenzionali

L’incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia, con neve e ghiaccio a circa 1400 metri di altitudine.

Scattato l’allarme è stata subito mobilitata la squadra che era in servizio sul pianoro di Piano Battaglia, mentre altre partivano dalle Madonie e da Palermo.

Non senza difficoltà, mentre calava il buio, i tecnici sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente mortale per organizzare il trasporto della salma.