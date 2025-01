Palermo, rapina a mano armata nel giorno dei saldi: paura al negozio La Malfa 14

Assalto a mano armata nel negozio di abbigliamento La Malfa 14, che si trova nell’omonima strada della circonvallazione. Sabato pomeriggio (4 gennaio), nel primo giorno di saldi, due rapinatori hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e si sono diretti alla casse per farsi consegnare l’incasso.

Sotto la minaccia delle pistole, i banditi hanno preso i soldi (il bottino sarebbe consistente ma non è stato quantificato con precisione) e si sono dati alla fuga. Paura tra impiegati e clienti che affollavano lo store per fare acquisti. Sul posto è arrivata la polizia per avviare le indagini che si avvarranno anche delle telecamere di videosorveglianza per tentare di identificare i responsabili. L'auto su cui viaggiavano i banditi era rubata ed è stata poi ritrovata abbandonata a Tommaso Natale.