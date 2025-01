Palermo invasa dai rifiuti, Rap: «Alcune zone sono extra contratto, serve la richiesta del Comune con regolare preventivo»

In merito alla presenza di una discarica di rifiuti speciali e pericolosi in via Maccionello dove alcuni consiglieri chiedono un intervento di Rap, l’azienda precisa in una nota che «la via Maccionello è un intervento extra contratto di Rap e può essere bonificata esclusivamente sotto commissione da parte del Comune con richiesta di regolare preventivo. Non è una semplice discarica di ingombranti in quanto nel sito insistono rifiuti speciali e pericolosi di ogni tipo. Gli stessi devono essere smaltiti separatamente e mandati, a seconda della caratterizzazione e dei codici Cer di appartenenza, in piattaforme differenti. L’Azienda, inoltre, per la rimozione di alcuni rifiuti speciali dovrebbe a sua volta chiedere ausilio a ditte terze specializzate». «Su altre discariche similari - continua la nota -, Rap in passato è intervenuta esclusivamente sottocommissione come nel caso di via Mattei a Brancaccio. Altre discariche di questo genere che esulano dalle nostre competenze in città ed extra contratto di servizio le troviamo in via Falsomiele 147, via Emanuele Paternò (zona ponte Oreto), bretella laterale Conte Federico (in questo caso è stato chiesto dal Comune un preventivo), via San Nicolò (Zen 2), via Gibilrossa (Zona Ciaculli)».