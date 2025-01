Cinque feriti a Palermo per lo scoppio di petardi

Sono cinque i feriti a Palermo per i botti di fine anno. Due i pazienti ricoverati all’ospedale Policlinico. Una donna di 40 anni è stata medicata per ferite alla gamba. La donna è stata suturata e poi dimessa. Un giovane di 20 anni è stato ricoverato sempre al Policlinico per una grave ferita alla mano. Era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale di Villa Sofia e poi trasportato nel reparto di chirurgia plastica.

Un ragazzino di 10 anni di Termini Imerese è stato portato all’ospedale Cimino con ferite al piede e al collo. Altri due giovani sono stati medicati all’ospedale Civico. Un ragazzo di 15 anni e uno di 24 con ferite alla mano.