Palermo, in poche ore antiquario subisce una rapina e un tentativo di furto nel negozio

In poche ore un antiquario di Palermo ha subito una rapina davanti al suo negozio e un tentato furto nei locali della sua attività commerciale. Ieri sera (30 dicembre), intorno alle 20 i malviventi gli hanno strappato il cellulare e il portafogli con 700 euro. All’alba, intorno alle 5, i ladri hanno tentato di scassinare la saracinesca del locale con una mazza. Il negozio si trova in via Isidoro Carini, accanto alla lapide che ricorda l’assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo. Il furto non è riuscito e i responsabili sono scappati, facendo perdere le loro tracce nel vicino quartiere Borgo Vecchio. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.