Incidenti sulla neve, 5 feriti a Piano Battaglia

Primo fine settimana di lavoro per il Soccorso alpino e speleologico siciliano nella località montana di Piano Battaglia che ha fatto registrare il pienone, grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e all'apertura degli impianti sciistici. In realtà i tecnici avevano già garantito la loro presenza sia il 25 che il 26 dicembre.

Gli interventi sono stati portati a termine dalle squadre del Soccorso alpino in servizio sul pianoro in virtù della convenzione con la Protezione civile della Città metropolitana di Palermo per garantire l'assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento con il supporto della guardia medica dell'Asp di Palermo e del 118.

Oggi (29 dicembre 2024) sono stati due gli incidenti, provocati da cadute sugli sci: il primo ha coinvolto un palermitano di 29 anni che ha riportato la sospetta frattura del ginocchio, il secondo una donna di 37 anni di Cefalù per una distorsione al ginocchio.