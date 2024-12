Scuole in Sicilia, sindacati e sindaci contro i tagli

Ventitré istituzioni soppresse, da un capo all’altro dell’Isola, con le sforbiciate più pesanti a Palermo e Catania, mentre dal fronte sindacale (e non solo) si alza con forza il coro di protesta. Sono gli effetti del piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica siciliana per l’anno 2025-2026, approvato dall’assessorato regionale dell’Istruzione guidato da Mimmo Turano e in linea, va subito ricordato, con le normative nazionali.

Un servizio completo di Andrea D'Orazio sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi