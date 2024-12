Piana degli Albanesi, stabilizzati 10 lavoratori ex Asu: si possono presentare le domande fino a settembre 2025

Dieci dipendenti ex Asu del Comune di Piana degli Albanesi sono stati assunti a tempo indeterminato. Il contratto partirà dal primo gennaio. La domanda di stabilizzazione è stata presentata dal Comune di Piana dopo che lo scorso aprile l'assessorato regionale al Lavoro aveva pubblicato una circolare in cui era spiegato l'iter burocratico per la stabilizzazione dei lavoratori precari. Il contributo annuo per ciascun lavoratore stabilizzato sarà di quasi ventimila euro lordi comprensivi di imposte, oneri e contributi sia previdenziali che assicurativi. Il termine di presentazione delle domande di stabilizzazione è fissato per il 15 settembre 2025.

L'Assessore Nuccia Albano auspica che gli enti locali possano provvedere a completare l'iter burocratico per garantire stabilità occupazionale ad un personale che ha già acquisito professionalità e competenze durante gli anni di precariato. Il Sindaco di Piana, Rosario Petta, ha detto: «Siamo riusciti a garantire la dovuta tranquilla e le ambizioni dei nostri lavoratori: era un preciso impegno dare un futuro a chi da tempo era impegnatoin uffici importanti nel Comune».