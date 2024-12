Palermo, la ricostruzione del Far West ai Rotoli e il mistero del sacchetto con la pistola

Emergono nuovi elementi sul Far West ai Rotoli. Domenica mattina Francesco Lupo avrebbe raggiunto il cimitero a bordo di una Volkswagen con altre due persone (al momento ancora non identificate) che avrebbero aiutato l’uomo nella fuga precipitosa dopo l’agguato. Fragali, che era a terra sanguinante, sarebbe poi stato soccorso da alcuni passanti, tra cui il fioraio davanti al quale è stata scaricata la pioggia di fuoco. Chi si è trovato sul posto ha allertato i sanitari del 118, mentre con alcuni giubbotti hanno tentato di frenare la copiosa perdita di sangue. I testimoni hanno raccontato agli investigatori della squadra mobile di aver visto allontanarsi una «automobile di colore chiaro» con una pubblicità su una delle due fiancate.

Antonino Fragali era andato a trovare il padre morto quando Francesco Lupo è arrivato, accompagnato da altre persone ancora ignote, a bordo di una Volkswagen Taigo, auto di cortesia consegnata dall’officina presso cui aveva lasciato la sua Golf a riparare. Una volta sceso dall’automobile avrebbe ingaggiato prima la rissa, colpendolo ripetutamente a calci e pugni; poi lo avrebbe crivellato di colpi impugnando una la pistola in pieno giorno e in mezzo alla gente. Una volta soccorso, Antonino Fragali avrebbe detto fin da subito «Lupo, Lupo, Francesco Lupo».

Sul posto la scientifica ha ritrovato 5 bossoli e due inesplosi. Gli investigatori della squadra mobile si sono spostati allo Zen, dove sia Lupo che Fragali sono residenti: come anticipato dal Gds.it, Lupo ha fin da subito ammesso di essere lui l’autore dell’agguato. Durante le indagini, da un balcone dei casermoni è stato lanciato un sacchetto con all’interno una Beretta calibro 9 parabellum semiautomatica con il caricatore vuoto (la pistola dell’agguato), una chiave con la targa della Taigo, una felpa di colore grigio e un paio di jeans compatibili con quelli indossati all’uomo che ha sparato davanti ai Rotoli.

Questa mattina, Lupo non ha risposto davanti al Gip: per lui è stata disposta la custodia in carcere. Il movente non è ancora chiaro, ma prende sempre più corpo l’ipotesi della sanguinosa vendetta della scia di sangue aperta nel 2019 nella faida tra i Lupo e i Colombo.