Palermo, c'è un fermato per il tentato omicidio dell'operaio Reset davanti al cimitero dei Rotoli

C'è un fermo per il tentato omicidio che si è consumato ieri (domenica 22 dicembre) davanti al cimitero dei Rotoli di Palermo. La polizia, su delega della procura, ha fermato il presunto autore del ferimento con colpi di arma da fuoco di Antonino Fragale, di 43 anni, un operaio della Reset, le cui condizioni sono critiche dopo l'operazione eseguita all'ospedale di Villa Sofia.

I reati ipotizzati per l'uomo trattenuto in questura sono tentato omicidio in concorso, aggravato dalla premeditazione, porto di arma clandestina e ricettazione. Secondo una prima ricostruzione, l’indagato avrebbe raggiunto il cimitero a bordo di un’auto assieme a altre due persone. Improvvisamente sarebbe scoppiata una lite: prima l'indagato avrebbe colpito l'operaio con calci e pugni e poi gli avrebbe esploso contro alcuni colpi d’arma da fuoco, ferendolo in diverse parti del corpo.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile: ancora da capire se il movente sia da attribuire a motivi personali o economiche o se ci siano altre questioni ancora da approfondire.