Maltempo a Palermo, danni per il forte vento: in via Lanza di Scala strada bloccata per due alberi caduti. VIDEO

Pioggia e vento la scorsa notte hanno provocato danni e disagi a Palermo e in provincia. In viale Regione siciliana si sono formati diversi allagamenti che hanno creato non pochi problemi alla circolazione soprattutto nella zona del sottopasso di viale Michelangelo, all’altezza del negozio Trionfante così come nella zona nei pressi dell’ospedale Cervello. Stessa situazione anche all'ingresso di via Crispi dove si è formata una larga pozzanghera che ha reso difficile il transito nelle prime ore della mattinata.

Uno dei due alberi caduti in via Lanza di Scalea

Allagamenti anche in viale Resurrezione e in via Ugo La Malfa. A causa del vento diversi alberi e cartelloni pubblicitari sono caduti. Interrotta temporaneamente via Lanza di Scalea per due alberi che hanno invaso la carreggiata e sono dovuti intervenire i tecnici per rimuovere i grossi tronchi. Si è spezzato pure l'albero su via Duca della Verdura, sul marciapiedi a lato del giardino inglese: a presidiare una vettura dei vigili urbani in attesa che venga liberata la sede stradale.