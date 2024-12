Il fulmine a cena e la paura: ora la Braciera di Palermo pronta a ripartire

Dallo spavento al sollievo fino alla ripartenza. La Braciera in Villa di via dei Quartieri si prepara a riaprire dopo la serata di terrore vissuta venerdì a causa del fulmine che si è abbattuto sulla torre dell’acqua di Villa Lampedusa, adiacente al ristorante, provocando il crollo di alcuni frammenti di pietra e il ferimento di quattro persone.

Di queste, solo una donna è ancora ricoverata a causa di un forte trauma cranico mentre le altre due, che hanno subito fratture - una alla spalla e l'altra alla mano - sono state dimesse, così come il cuoco che è stato sfiorato in cucina dalla scarica elettrica senza riportare importanti danni fisici.

La ditta incaricata dei lavori di messa in sicurezza della torre, ieri per tutta la giornata, ha lavorato a tempo di record per consentire al locale di proseguire l’attività dopo uno stop di sole 24 ore. La zona, adiacente al gazebo, è stata momentaneamente transennata e chiusa temporaneamente al pubblico: oltre alla rimozione dei detriti e alla verifica statica della struttura, stamattina sarà installata anche una mantovana, una tettoia provvisoria di protezione che si estende dalla parete del manufatto, in maniera da intercettare eventuali cadute di materiali e garantire così la massima protezione a clienti e personale.