Nuovo Codice della Strada, la polizia municipale a Palermo intensifica i controlli: un giovane denunciato

Si sono intensificati i controlli della polizia municipale di Palermo per verificare il rispetto delle nuove norme del Codice della Strada. Ieri il primo denunciato per resistenza: si tratta di un giovane alla guida di un monopattino senza casco che, alla vista della pattuglia, ha cercato di darsi alla fuga.

Raggiunto dagli agenti, è stato identificato e deferito all'autorità giudiziaria. Mentre, sono più di 200 i monopattini sanzionati, di cui 40 nel solo punto di controllo in via della Libertà. Gli utenti indisciplinati sono stati multati e hanno terminato il loro noleggio, lasciando sul posto i veicoli in sharing.

Il comandante Angelo Colucciello esprime «ottimismo sul trend in calo delle infrazioni: dopo appena tre giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme un gran numero di utenti, stimabile nella metà degli utilizzatori, fa ora corretto uso del casco leggero, utilizzabile per i monopattini, confermando l'efficacia dei servizi a tutela della incolumità pubblica» e ribadisce che «obiettivo degli operatori non è multare il cittadino per fare cassa, ma salvaguardare la salute e il rispetto delle leggi».