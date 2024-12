Furto con spaccata in via Garibaldi a Palermo, sfondata la vetrina della Western Union Bank IL VIDEO

Ancora un colpo messo a segno dalla banda della spaccata. Stanotte i ladri hanno sfondato la vetrina della Western Union Bank di via Garibaldi, nel centro storico a Palermo. Prima hanno divelto parte della saracinesca e ho poi hanno forzato la porta e mandato in frantumi i vetri.

Sul posto i carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza del titolare e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Si procede all’inventario per stabilire il bottino portato via dalla banda.

Il numero delle spaccate a Palermo si è triplicato ma i componenti del coordinamento Residenti per più sicurezza e legalità sottolinano che non vi è stato alcun incremento delle forze dell'ordine, soprattutto di notte.

«I disagi e le paure vissuti in centro storico aumentano - dice Antonio Nicolao vicepresidente della prima circoscrizione e promotore di cortei, fiaccolate raccolte firme -. Putroppo pur apprezzando lo sforzo del prefetto e del questore, le spaccate, i furti e la criminalità non diminuiscono. Le cinque spaccate in 12 mesi al Gran Cafè Torino sono solo la punta dell'iceberg. È necessario investire di più e a questo deve pensare il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che lo scorso 13 febbraio, avendo ricevuto la petizione con oltre 500 firme, aveva assicurato, in occasione di un incontro per l'ordine e la sicurezza, maggiore prevenzione con più uomini in strada, ma purtroppo credo che non ci sia stato un aumento di risorse umane, piuttosto a causa dei pensionamenti, una diminuzione registrata anche dal sindacato Uil di polizia. Ecco perché il grido di aiuto rivolto al prefetto affinché possa sollecitare direttamente il ministro».