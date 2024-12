Cartello in un bar a Palermo: «Sono in ferie, la cassa è vuota non spaccate»

A poche settimane dall’ultima delle tante spaccate, al Gran Café Torino, bar di Palermo nella centrale via Roma e via Torino, i titolari hanno affisso un cartello in vista della chiusura per le feste natalizie.

«Chiuso per ferie da 21 dicembre al 1 gennaio, la cassa è vuota. Non c’è motivo di spaccare». Gli esercenti hanno già subito 5 furti, con altrettante vetrine mandate in frantumi. I titolari hanno postato un cartello proprio nella vetrina spaccata dai ladri più volte, per scoraggiare qualche eventuale interessato a spaccare.

«Il gran cafè Torino chiude per ferie e informa; la cassa è vuota non c'è bisogno di spaccare! Eccolo l'appello dei proprietari del gran cafè Torino, che si rivolgono a gli spaccavetrine per professione, espasperati dalle 5 spaccate in 12 mesi», interviene così Antonio Nicolao, consigliere della prima circoscrizione.