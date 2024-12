Ladri scatenati a Palermo: cinque colpi in poche ore: indagini in corso

Ladri in azione la scorsa notte in cinque esercizi commerciali. Sono stati presi di mira tre tabaccherie, un negozio gestito da commercianti cinesi e un bistrò a due passi dal porto. I ladri hanno spaccato le vetrine dei negozi. In un emporio di via Catania il colpo è riuscito. Solo danni ai tabaccai in via Castellana, via Brunelleschi e via Galileo Galilei.

Il primo colpo in un negozio gestito da cinesi tra via Catania e via Giacomo Cusmano. Sono stati portati via i soldi in cassa. Sventato dall’arrivo della guardia giurata il colpo nel bar Amari in via Amari 23. I malviventi hanno distrutto la vetrina provocando danni per migliaia di euro, ma non sono riusciti a portare nulla.